Selon un rapport de l'agence de presse Abna, le général de division Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale du pays, a écrit dans un message sur son compte sur l'un des réseaux sociaux, adressé aux pays européens : pas plus tard qu'hier, l'Europe était fière des sales coups du régime sioniste, mais aujourd'hui elle se lamente sur les milliards de dollars que la guerre avec l'Iran lui a coûtés.

Il a ajouté : lorsque vous applaudissiez aux crimes de guerre, vous n'imaginiez même pas que les conséquences vous atteindraient aussi ? La guerre et le terrorisme ont un prix ; c'est maintenant à votre tour de payer.