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Réaction d'un diplomate iranien aux déclarations du Premier ministre britannique sur la question nucléaire

31 octobre 2026 - 12:29
Code d'info: 1884704
Source: ABNA
Réaction d'un diplomate iranien aux déclarations du Premier ministre britannique sur la question nucléaire

Nasser Kanani, réagissant aux déclarations du Premier ministre britannique sur l'accord nucléaire et l'ouverture du détroit d'Ormuz, a critiqué ce qu'il a appelé les efforts des colonialistes pour priver les nations des instruments de puissance.

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Nasser Kanani, ambassadeur de la République islamique d'Iran en Algérie, a réagi sur son compte sur l'un des réseaux sociaux aux déclarations du Premier ministre britannique concernant un accord visant à détruire la capacité nucléaire de l'Iran et à garantir l'ouverture complète du détroit d'Ormuz.

Kanani a cité les propos du Premier ministre britannique qui a déclaré : « Nous voulons un accord qui détruise la capacité nucléaire de l'Iran et garantisse l'ouverture complète du détroit d'Ormuz. »

L'ambassadeur d'Iran a écrit : « Oui, les colonialistes anciens et nouveaux ne se contentent de rien de moins ; ils cherchent à priver les nations de tout instrument de puissance afin de finalement les engloutir complètement ! »

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