Deux pétroliers en infraction stoppés dans les eaux méridionales du détroit d'Ormuz

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, le service des relations publiques de la marine des CGRI a annoncé : deux pétroliers en infraction, l'un dans la zone est et l'autre dans la zone ouest du détroit d'Ormuz, qui avaient l'intention d'emprunter une voie non autorisée, ont eu un accident et ont été stoppés dans les eaux méridionales du détroit d'Ormuz.

Ces deux pétroliers ont éteint tous leurs systèmes de navigation et de positionnement et, avec le soutien de l'armée terroriste américaine, tentaient de quitter le détroit d'Ormuz par une voie non autorisée.

Après plusieurs avertissements radio et le mépris de ces derniers par les deux pétroliers, ils sont entrés dans une zone dangereuse, ont eu un accident et ont été stoppés sur la côte sud du détroit d'Ormuz.

L'arrêt et l'incendie des navires en infraction sont le résultat de la malveillance de l'armée terroriste américaine et du mépris et de la non-prise en compte des règlements iraniens dans le détroit d'Ormuz.