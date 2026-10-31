Bangsamoro : Abdulrauf Macacua élu premier ministre de la région autonome des Philippines

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon la chaîne Al Jazeera, le Parlement de Bangsamoro a élu Abdulrauf Macacua au poste de Premier ministre avec 51 voix sur les 80 députés. Le scrutin s’est tenu un mois et demi après les élections régionales, à l’issue desquelles le parti de Macacua n’avait pas réussi à obtenir la majorité requise, fixée à 41 sièges. Son principal rival, Murad Ebrahim, a recueilli 27 voix.

Le Front islamique de libération Moro avait auparavant connu une scission, donnant naissance à deux formations politiques rivales. Des milliers de membres de ce mouvement ont ensuite rejoint le commandant militaire Macacua et son parti, baptisé « Bangsamoro Federal », après que le président philippin Ferdinand Marcos l’eut nommé à la tête du gouvernement régional par intérim.

« Le peuple doit pouvoir décider de son propre avenir »

Dans son discours d’ouverture de la première session plénière ordinaire du Parlement de Bangsamoro, Macacua a présenté six priorités interdépendantes pour la gouvernance de la région. Il a notamment souligné l’importance de définir les orientations du gouvernement au cours de ses cent premiers jours d’activité.

Il a déclaré avoir accepté la responsabilité de Premier ministre non pas comme une victoire personnelle ou un privilège politique, mais comme une mission sacrée porteuse des espoirs, des attentes et des aspirations de la population de Bangsamoro.

Macacua s’est engagé à diriger un gouvernement qui s’efforcera d’écouter humblement la population, de prendre des décisions avec discernement et prévoyance, d’agir avec courage et de servir les habitants avec honnêteté et détermination.

Il a également insisté sur le fait que les habitants de Bangsamoro devaient pouvoir déterminer eux-mêmes leur avenir par l’intermédiaire d’institutions démocratiques, responsables et véritablement représentatives de leurs aspirations.

Le président philippin Ferdinand Marcos a également assisté à la cérémonie d’ouverture du Parlement en qualité d’invité d’honneur. Dans son discours, il a déclaré que l’obtention du droit à l’autonomie constituait déjà une avancée majeure et que la tenue réussie des premières élections parlementaires de Bangsamoro représentait une autre réalisation historique. « À présent commence la mission la plus difficile », a-t-il ajouté.

Marcos a précisé que la tâche du gouvernement régional consistait à mettre en place un pouvoir exécutif stable, capable de garantir que chaque famille de Bangsamoro puisse ressentir les bienfaits de la paix dans sa vie quotidienne.

Avant les élections, le président philippin avait nommé Macacua à la tête du gouvernement régional par intérim. Cette décision avait suscité l’opposition de certains hauts responsables du Front islamique de libération Moro. Peu après cette nomination, les tensions entre Macacua et Ebrahim s’étaient accentuées, ouvrant la voie à leur confrontation électorale en septembre.

Bangsamoro demeure la région la plus pauvre des Philippines. Selon les statistiques officielles, elle affiche également les taux d’alphabétisation et de maîtrise de la lecture et de l’écriture les plus faibles du pays.

Bangsamoro à l’aube d’une nouvelle étape de son autonomie

Les récentes élections constituent une nouvelle étape importante dans le processus de paix qui a conduit à la création de l’actuelle région autonome de Bangsamoro. Celle-ci a été instituée à la suite du référendum de 2019. Le scrutin récent représente la première expérience d’élection d’un Parlement et de formation d’un gouvernement permanent dans la région, après plusieurs années d’administration provisoire et de transition.

Toutefois, les défis du prochain gouvernement ne se limitent pas à la formation d’un exécutif. La réhabilitation et la réintégration des anciens combattants des groupes armés, la lutte contre la pauvreté, l’amélioration de l’éducation et des soins de santé, la détermination de la part de la région dans les revenus tirés des ressources naturelles ainsi que la préservation de l’identité du peuple Moro figurent parmi les principaux dossiers auxquels les nouvelles autorités devront s’attaquer.

L’importance du premier Parlement élu de Bangsamoro ne se mesure donc pas uniquement au nombre de sièges détenus par les différents partis et courants politiques. La question essentielle est de savoir si les rivaux politiques parviendront à former une coalition stable, capable de dépasser le cadre d’un accord politique et de traduire l’autonomie en services publics, en possibilités économiques et en droits concrets pour les habitants de la région.

Fin/229