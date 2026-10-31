Le général Rezaei : « La guerre contre l’Iran coûte plus de 100 milliards d’euros à l’Europe ; il est temps d’en assumer les conséquences »

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un message publié sur le réseau social X, le général Mohsen Rezaei a déclaré : « Hier encore, l’Europe se félicitait des agissements criminels du régime sioniste, mais aujourd’hui, elle se plaint des milliards de dollars que la guerre contre l’Iran lui a coûtés. »

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien a ajouté : « Lorsque vous applaudissiez les crimes de guerre, n’aviez-vous donc pas imaginé que leurs conséquences vous atteindraient également ? La guerre et le terrorisme ont un prix ; c’est maintenant à votre tour d’en payer le prix. »

Il convient de rappeler qu’au cours des dernières heures, le chancelier allemand a reconnu, pour la énième fois, que la guerre imposée à l’Iran avait causé plus de 100 milliards d’euros de pertes à l’Europe.

Il a également souligné que cette lourde facture était directement supportée par les entreprises et les citoyens européens. Le chancelier allemand a enfin insisté sur le fait que cette crise ne pouvait être résolue par des moyens militaires et qu’elle devait trouver une issue par la voie diplomatique et la négociation.

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