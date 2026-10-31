Islam : l’égalité entre les femmes et les hommes dans les valeurs humaines et islamiques est un principe incontestable

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : « En ce qui concerne la vision de l’islam, on peut dire que, dans l’évaluation des valeurs humaines et islamiques, c’est l’être humain qui est pris en considération. Le fait d’être une femme ou un homme ne constitue ni une particularité ni une différence. L’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine des valeurs humaines et islamiques est l’un des principes incontestables de l’islam ; il n’y a aucun doute à ce sujet.

Le Coran dit :

“Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les hommes et les femmes obéissants à Allah, les hommes et les femmes véridiques, les hommes et les femmes patients, les hommes et les femmes humbles, les hommes et les femmes qui font l’aumône, les hommes et les femmes qui jeûnent, les hommes et les femmes qui préservent leur chasteté, et les hommes et les femmes qui se souviennent abondamment d’Allah : Allah leur a préparé un pardon et une immense récompense.” (1)

Ce verset énumère dix qualités essentielles chez les hommes et les femmes, auxquels est promise la même récompense divine. Telle est la vision de l’islam.

Dans un autre verset, il est dit : “Je ne laisse perdre l’œuvre d’aucun de vous, homme ou femme.” (2) Il n’existe donc aucune différence entre les femmes et les hommes en matière d’évaluation des valeurs humaines et islamiques. »

Ces propos ont été tenus par le Guide martyr lors d’une rencontre avec différentes catégories de femmes, le 14 Dey 1401 du calendrier iranien (4 janvier 2023).

Références coraniques

1. Sourate Al-Ahzab, verset 35

إِنَّ المُسلِمینَ وَالمُسلِماتِ وَالمُؤمِنینَ وَالمُؤمِناتِ وَالقانِتینَ وَالقانِتاتِ وَالصّادِقینَ وَالصّادِقاتِ وَالصّابِرینَ وَالصّابِراتِ وَالخاشِعینَ وَالخاشِعاتِ وَالمُتَصَدِّقینَ وَالمُتَصَدِّقاتِ وَالصّائِمینَ وَالصّائِماتِ وَالحافِظینَ فُروجَهُم وَالحافِظاتِ وَالذّاکِرینَ اللَّهَ کَثیرًا وَالذّاکِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغفِرَةً وَأَجرًا عَظیمًا

Traduction : « Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les hommes et les femmes obéissants à Allah, les hommes et les femmes véridiques, les hommes et les femmes patients, les hommes et les femmes humbles, les hommes et les femmes qui font l’aumône, les hommes et les femmes qui jeûnent, les hommes et les femmes qui préservent leur chasteté, et les hommes et les femmes qui se souviennent abondamment d’Allah : Allah leur a préparé un pardon et une immense récompense. »

2. Sourate Al-Imran, verset 195

فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنّی لا أُضیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنکُم مِن ذَکَرٍ أَو أُنثیٰ ۖ بَعضُکُم مِن بَعضٍ ۖ فَالَّذینَ هاجَروا وَأُخرِجوا مِن دِیارِهِم وَأوذوا فی سَبیلی وَقاتَلوا وَقُتِلوا لَأُکَفِّرَنَّ عَنهُم سَیِّئَاتِهِم وَلَأُدخِلَنَّهُم جَنّاتٍ تَجری مِن تَحتِهَا الأَنهارُ ثَوابًا مِن عِندِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسنُ الثَّوابِ

Traduction : « Leur Seigneur leur a répondu : “Je ne laisse perdre l’œuvre d’aucun de vous, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Ceux qui ont émigré, qui ont été expulsés de leurs foyers, qui ont été persécutés pour Ma cause, qui ont combattu et qui ont été tués, Je leur effacerai certainement leurs mauvaises actions et les ferai entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, en récompense de la part d’Allah. C’est auprès d’Allah que se trouve la meilleure récompense.” »

Fin/229