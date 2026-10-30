Condoléances du président à l'Espagne après l'accident mortel de train

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA, Massoud Pezeshkian, président de notre pays, dans un message adressé à Pedro Sánchez, Premier ministre de l'Espagne, a présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple espagnols pour la mort d'un certain nombre de citoyens de ce pays dans un accident ferroviaire.

Le président, dans ce message, exprimant sa compassion pour l'accident de la collision de deux trains de voyageurs, a demandé à Dieu le repos et la miséricorde pour les victimes et une guérison rapide et la santé pour les blessés.

Selon ce rapport, cet accident s'est produit près de la gare d'Orda dans la province de Tolède, à environ 140 kilomètres au sud de Madrid, et au moins 68 personnes sont mortes ; 53 blessés sont toujours soignés à l'hôpital et 56 personnes ont été libérées.