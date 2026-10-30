Une délégation qatarie de haut niveau se rend à Téhéran pour des entretiens avec des responsables iraniens

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Une délégation qatarie de haut niveau, conduite par le conseiller principal du Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, est arrivée ce matin dans la capitale iranienne, Téhéran, pour une série de rencontres avec de hauts responsables de la République islamique d’Iran.

Les entretiens entre les responsables qataris et iraniens devraient porter sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que sur l’examen et l’analyse des derniers développements régionaux.

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