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Une délégation qatarie de haut niveau se rend à Téhéran pour des entretiens avec des responsables iraniens

30 octobre 2026 - 20:42
Code d'info: 1884403
Une délégation qatarie de haut niveau se rend à Téhéran pour des entretiens avec des responsables iraniens

Un haut responsable qatari est arrivé ce matin à Téhéran à la tête d’une délégation de haut niveau afin de tenir une série de réunions avec de hauts responsables iraniens. Les discussions devraient porter sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et sur les derniers développements régionaux.

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Une délégation qatarie de haut niveau, conduite par le conseiller principal du Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, est arrivée ce matin dans la capitale iranienne, Téhéran, pour une série de rencontres avec de hauts responsables de la République islamique d’Iran.

Les entretiens entre les responsables qataris et iraniens devraient porter sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que sur l’examen et l’analyse des derniers développements régionaux.

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