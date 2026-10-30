Bangladesh : un séminaire appelle à la solidarité islamique et au soutien des populations opprimées

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Un séminaire organisé conjointement par l’Association des oulémas imamites du Bangladesh et l’association Bangatni Khulna s’est tenu dans la salle Al-Kawthar du Centre d’enseignement islamique.

Lors de cette rencontre, le président du Conseil des oulémas imamites, l’Hodjatoleslam Seyyed Ibrahim Khalil Razavi, a souligné la nécessité de renforcer la solidarité islamique, de soutenir les populations opprimées et de faire preuve de rigueur et de responsabilité dans la transmission des informations et la lutte contre les rumeurs.

Le Dr Qorban Ali Barmerzan, adjoint au responsable des relations internationales de l’Assemblée mondiale du rapprochement des écoles islamiques, qui a participé à la rencontre en ligne depuis Téhéran, a également insisté sur l’importance de la coopération entre les musulmans, du soutien à la justice et aux valeurs humaines, ainsi que de l’aide aux personnes touchées par les crises.

Les participants ont appelé à poursuivre le dialogue, à renforcer la coopération et à développer des initiatives communes pour faire face aux crises humanitaires.

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