Des menaces de mort contre des fidèles dans une mosquée du sud de la France : le CFCM réclame la protection des lieux de culte

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un communiqué, le CFCM a indiqué que des inscriptions avaient été découvertes sur les murs de la mosquée, parmi lesquelles figuraient les menaces suivantes : « Les valises ou les cercueils ; l’islam doit partir d’ici ». Un oiseau mort avait également été déposé devant la mosquée. Selon le Conseil, ces actes visent à intimider les fidèles et à semer la peur parmi eux.

Les inscriptions et l’oiseau mort ont été découverts mardi. Le lendemain, près de 200 personnes se sont rassemblées devant la mosquée pour dénoncer les discours de haine visant les musulmans.

Le Conseil français du culte musulman, qui représente les musulmans de France, a souligné que ces actes étaient d’une gravité telle qu’ils ne pouvaient être considérés comme de simples provocations. Il a rappelé que ces menaces constituaient un ciblage manifeste de personnes en raison de leur appartenance religieuse, avant d’exprimer sa solidarité avec les fidèles de la mosquée et les musulmans de Lodève.

La répétition des actes antimusulmans en France

L’institution a déclaré que la répétition des actes hostiles envers les musulmans et la banalisation des discours qui les stigmatisent et alimentent la haine à leur encontre créaient un climat particulièrement préoccupant.

Le CFCM a averti que la banalisation des discours de haine risquait de favoriser leur passage à des actes de violence.

Le Conseil a appelé les autorités locales à prendre pleinement la mesure de la gravité de ces menaces et à y répondre avec fermeté. Il a également demandé que tous les lieux de culte soient protégés et que les auteurs de ces actes soient traduits en justice.

L’institution a enfin rappelé que les musulmans de France vivaient dans leur propre pays et que nul n’avait le droit de les priver de leur droit d’y vivre en paix et dans la dignité.

En novembre de l’année dernière, la mosquée de Jargeau, près d’Orléans, dans le centre de la France, avait également reçu une lettre de menaces annonçant que l’édifice serait de nouveau incendié. Cette mosquée avait déjà été la cible d’un incendie en février 2025.

Par ailleurs, en avril 2025, un citoyen musulman avait été attaqué au couteau dans une mosquée du sud de la France. Cet incident avait suscité une vague de protestations et de condamnations, ravivant les inquiétudes concernant la montée de la haine envers les musulmans en France.

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