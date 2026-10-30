Le bilan officiel des pertes américaines liées à la guerre contre l’Iran atteint 23 morts, selon le Pentagone

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon les déclarations du Pentagone, les deux militaires de l’armée de l’air américaine sont décédés dans des incidents classés comme « non liés au combat ». L’armée de l’air américaine a indiqué que l’un des deux soldats était mort des suites d’une maladie, tandis que la cause du décès du second n’a pas encore été communiquée et fait toujours l’objet d’une enquête.

Ces deux nouveaux décès ont été ajoutés mercredi et jeudi au « Système d’analyse des pertes de défense » du Pentagone.

Avec ces nouvelles données, plus de la moitié des pertes recensées dans les statistiques avancées par le Pentagone relèvent désormais d’incidents non liés au combat. Sur les 23 militaires américains officiellement déclarés morts, 11 ont été tués lors d’affrontements, tandis que les 12 autres décès sont classés parmi les pertes non liées au combat.

Selon les données du « Système d’analyse des pertes de défense » du Pentagone, depuis le début de la guerre contre l’Iran, à la fin du mois de février, 865 autres militaires américains ont également été blessés dans ce conflit.

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