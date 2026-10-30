Les forces armées yéménites démentent toute opération contre l’Arabie saoudite et dénoncent une « accusation flagrante » concernant La Mecque

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un communiqué, les forces armées yéménites ont déclaré que leurs opérations visaient les installations pétrolières et les bases militaires de leur ennemi. Elles ont ajouté que plus personne, dans le monde, ne croyait aux accusations et aux mensonges diffusés, selon elles, par le régime criminel des Al Saoud.

La veille, les forces armées yéménites avaient annoncé avoir mené six opérations militaires distinctes en profondeur du territoire saoudien. Selon leur communiqué, la première opération avait visé la raffinerie de Ras Tanura, appartenant à la compagnie Aramco, tandis que la deuxième avait ciblé les installations de cette entreprise à Abqaiq.

D’après les mêmes sources, l’aéroport international du roi Khaled, à Riyad, l’aéroport international du roi Fahd, à Dammam, ainsi que la raffinerie de pétrole de Rabigh avaient été respectivement visés lors des troisième, quatrième et cinquième opérations.

La sixième opération aurait ciblé le quartier général du rassemblement des forces saoudiennes dans la région de Najran.

Frappes aériennes saoudiennes à Taëz et Al-Jawf

Par ailleurs, dans le cadre des développements au Yémen, des avions de combat saoudiens ont aujourd’hui pris pour cible le réseau de télécommunications dans la région d’Al-Majashah, située dans le district de Maqbanah, dans la province de Taëz.

Selon la chaîne de télévision yéménite Al-Masirah, cette frappe a entraîné la mort d’un citoyen yéménite.

Les avions de combat saoudiens ont également mené deux raids aériens contre la région de Huwayshan, dans la province d’Al-Jawf, ainsi que deux autres frappes contre le district de Hayfan, dans la province de Taëz.

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