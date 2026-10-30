Le directeur des séminaires théologiques iraniens condamne la peine de mort prononcée contre l’ayatollah Hussein al-Matouq au Koweït

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans sa déclaration, l’ayatollah Alireza Arafi a dénoncé les décisions rendues par les tribunaux de la région contre des populations, des jeunes et des personnalités religieuses, en particulier la condamnation à mort de l’ayatollah Hussein al-Matouq, éminent religieux et serviteur de la population koweïtienne.

Le texte de la déclaration est le suivant :

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

« C’est pourquoi Nous avons prescrit aux enfants d’Israël que quiconque tue une personne qui n’a pas commis de meurtre ou semé la corruption sur terre, c’est comme s’il avait tué l’humanité entière. Et quiconque sauve une vie, c’est comme s’il avait sauvé l’humanité entière. Nos messagers leur ont pourtant apporté des preuves évidentes. Mais, par la suite, beaucoup d’entre eux ont commis des excès sur terre. » (Coran, sourate Al-Ma’ida, verset 32)

Alors que le monde musulman est confronté à des défis sans précédent face aux vastes complots organisés par les ennemis de l’islam, notamment le régime hégémonique américain et le régime sioniste, l’annonce des décisions judiciaires injustes et inhumaines rendues par les tribunaux de la région contre des populations, des jeunes et d’éminentes personnalités religieuses a profondément attristé les musulmans.

La condamnation à mort injuste prononcée par les autorités koweïtiennes contre le combattant infatigable, l’éminent hodjatoleslam wal-moslemin cheikh Hussein al-Matouq, grand religieux et serviteur de la population du Koweït, a suscité une profonde douleur ainsi qu’une vague de colère et de tristesse au sein de la communauté musulmane, des centres scientifiques et des séminaires théologiques d’Iran et du monde entier.

Cette décision, prise au mépris manifeste des normes juridiques et humanitaires ainsi que de la haute considération due aux savants religieux, dépasse le cadre d’un simple jugement judiciaire. Elle constitue une atteinte à l’identité et aux droits religieux des musulmans et des chiites, ainsi qu’une tentative manifeste d’affaiblir l’influence et la dignité des savants de l’islam.

En m’appuyant sur ce verset coranique : « Quiconque tue une personne qui n’a pas commis de meurtre ou semé la corruption sur terre, c’est comme s’il avait tué l’humanité entière… », et en rappelant que porter atteinte aux croyants, qui sont frères les uns des autres sous la bannière de l’unité et à l’ombre de la parole du Dieu Tout-Puissant, constitue un péché impardonnable, je souligne, au nom des séminaires théologiques, des grandes autorités religieuses, des éminents professeurs et des institutions qui leur sont affiliées, notre condamnation de ce comportement injuste et de cette décision illégale.

J’insiste sur la nécessité pour le gouvernement et les autorités compétentes du Koweït, conformément au principe de fraternité islamique, de réexaminer immédiatement cette décision, de respecter les droits fondamentaux du noble peuple musulman, en particulier ceux des chiites koweïtiens, et de reconnaître le statut scientifique et religieux des personnalités éminentes, afin d’empêcher la survenue de cette catastrophe et de garantir le respect de la justice.

Il importe également de souligner que toute forme de discrimination à l’égard des grands savants et des personnalités religieuses ne porte pas seulement atteinte aux droits individuels et sociaux : elle risque également de créer des divisions et des dissensions entre les pays musulmans. Or, c’est précisément ce que recherchent les ennemis de l’islam. Tous les gouvernements et les peuples musulmans doivent donc s’en préserver.

Je prie le Dieu Tout-Puissant d’accorder aux gouvernements musulmans l’éveil et la clairvoyance, et de faire triompher la communauté musulmane face aux ennemis américano-sionistes.

Ayatollah Alireza Arafi

Directeur des séminaires théologiques

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