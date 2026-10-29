Eisenkot : Netanyahou cherche à retarder l'annonce des résultats des élections

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, Gadi Eisenkot, principal rival de Netanyahou aux élections de la Knesset du régime sioniste, a déclaré que Netanyahou et ses partenaires mènent une opération d'influence illégale sur l'opinion publique israélienne afin de retarder la publication des résultats des élections

Selon ce rapport, Eisenkot a averti que « la tentative d'exploiter des informations qui n'ont pas été enquêtées, dans le but de remettre en cause les résultats des élections de la Knesset, est inacceptable »

Cette nouvelle intervient alors qu'Isaac Herzog, chef du régime sioniste, a également déclaré qu'il suit de près l'enquête sur les soupçons publiés ce matin concernant les résultats des élections

Herzog a annoncé que « les preuves et les rumeurs doivent être examinées en profondeur et les auteurs doivent être tenus responsables et punis conformément aux dispositions de la loi »