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Martyre de 12 civils yéménites dans une frappe aérienne saoudienne sur Taïz

29 octobre 2026 - 18:32
Code d'info: 1884137
Source: ABNA
Martyre de 12 civils yéménites dans une frappe aérienne saoudienne sur Taïz

Dans une frappe aérienne de l'Arabie saoudite sur une maison d'habitation dans la région d'Al-Barh à Taïz, 12 civils ont été tués

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, le ministère de la Santé du Yémen a annoncé que dans une frappe aérienne de l'Arabie saoudite sur une maison d'habitation dans la région d'Al-Barh dans le district de Maqbana à Taïz, 12 civils ont été tués, dont la plupart sont des femmes et des enfants

Selon ce rapport, dans cette frappe qui a ciblé la maison du citoyen yéménite « Tawfiq Al-Qauz », trois personnes ont également été blessées, dont l'état est critique

Ce crime a été commis alors que des sources arabes ont annoncé que les vols à l'aéroport d'Ad-Dammam dans l'est de l'Arabie saoudite ont de nouveau été suspendus à la suite d'une attaque des forces armées yéménites

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