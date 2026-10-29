Martyre de 12 civils yéménites dans une frappe aérienne saoudienne sur Taïz

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, le ministère de la Santé du Yémen a annoncé que dans une frappe aérienne de l'Arabie saoudite sur une maison d'habitation dans la région d'Al-Barh dans le district de Maqbana à Taïz, 12 civils ont été tués, dont la plupart sont des femmes et des enfants

Selon ce rapport, dans cette frappe qui a ciblé la maison du citoyen yéménite « Tawfiq Al-Qauz », trois personnes ont également été blessées, dont l'état est critique

Ce crime a été commis alors que des sources arabes ont annoncé que les vols à l'aéroport d'Ad-Dammam dans l'est de l'Arabie saoudite ont de nouveau été suspendus à la suite d'une attaque des forces armées yéménites