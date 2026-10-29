Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le général Hossein Mohebbi, adjoint aux relations publiques et porte-parole du Corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré en publiant un message sur l'un des réseaux sociaux : CENTCOM, tueur d'enfants ! La crise de Suez de 1956 a levé le voile sur les limites de la puissance britannique ; l'histoire se tourne parfois dans les goulets stratégiques. Prouvez l'allégation de minage d'Ormuz par des preuves indépendantes, pas par un communiqué !

Il a ajouté : la réalité du détroit d'Ormuz se détermine dans le ciel, sur terre et en mer ; pas dans le cyberespace et les salles de guerre médiatiques de l'Amérique