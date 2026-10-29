Gharibabadi souligne la nécessité de renforcer la diplomatie juridique, internationale et multilatérale

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, une réunion spécialisée des directeurs et experts des départements juridique et international du ministère des Affaires étrangères s'est tenue en présence de Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales

Gharibabadi, lors de cette réunion de trois heures, tout en expliquant la situation actuelle et les lourdes responsabilités de l'appareil diplomatique du pays, a exposé les principales mesures prises par le ministère des Affaires étrangères au cours de l'année et demie écoulée et lors de deux guerres imposées, et a souligné la nécessité d'élever le rôle actif, ciblé et axé sur les résultats de ce ministère dans la défense des droits et des intérêts nationaux de la République islamique d'Iran

Évoquant les évolutions complexes du système international et les menaces pesant sur la paix et la sécurité régionales et internationales, il a noté que les activités diplomatiques doivent, en adoptant une approche stratégique, initiative et axée sur les résultats, exploiter efficacement les capacités des organisations internationales, des institutions multilatérales et des mécanismes du droit international pour faire avancer les objectifs et les intérêts nationaux

Le vice-ministre des Affaires étrangères, tout en exposant les stratégies futures du ministère des Affaires étrangères dans le domaine juridique et international, a également souligné la nécessité de renforcer la diplomatie juridique, de documenter avec précision les cas de violation des droits du peuple, de suivre en permanence les dimensions juridiques des évolutions et d'élaborer des dossiers juridico-politiques complets. Il a cité l'examen des capacités existantes pour consolider la responsabilité internationale des États violant les droits et la prise de mesures efficaces en vue de faire valoir les droits du peuple iranien parmi les priorités de ce domaine

Gharibabadi, en soulignant l'importance d'améliorer la qualité de la présence et de la participation de la République islamique d'Iran dans les forums internationaux, a évoqué la nécessité de revoir et d'améliorer les méthodes de participation, d'identifier de nouvelles opportunités et d'exploiter au maximum les capacités des institutions spécialisées des Nations Unies. Il a également considéré le renforcement des consultations ciblées avec les pays partageant les mêmes vues et indépendants, le développement de la formation de coalitions et l'obtention du soutien international aux initiatives de la République islamique d'Iran comme des exigences de la promotion efficace de la diplomatie multilatérale

Évoquant la nature multidimensionnelle des questions internationales, il a jugé nécessaire une coordination efficace entre les domaines politique, juridique, médiatique et spécialisé ainsi que le renforcement de la coopération interinstitutionnelle, et a souligné que la synergie, l'échange d'informations et l'évitement des activités en silo et du travail parallèle jouent un rôle important dans l'amélioration de la qualité de la prise de décision et l'augmentation de l'efficacité des mesures diplomatiques