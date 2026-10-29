  1. Accueil
  2. service
  3. Asie d'Ouest et Moyen-Orient

Yémen : l’aéroport d’Aden visé par des missiles, tandis que les forces yéménites progressent sur plusieurs fronts à Taëz

29 octobre 2026 - 13:03
Code d'info: 1883926
Yémen : l’aéroport d’Aden visé par des missiles, tandis que les forces yéménites progressent sur plusieurs fronts à Taëz

L’aéroport d’Aden a été la cible de plusieurs missiles après l’arrivée d’un avion de transport militaire transportant une importante cargaison de munitions, selon le quotidien libanais Al-Akhbar. Parallèlement, les forces armées yéménites revendiquent des avancées dans les fronts de Taëz, tandis que le ministère yéménite de la Santé fait état de 14 morts et de 16 blessés dans des frappes aériennes saoudiennes contre la province d’Al-Jawf.

Tags

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha