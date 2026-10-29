Yémen : l’aéroport d’Aden visé par des missiles, tandis que les forces yéménites progressent sur plusieurs fronts à Taëz

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L’aéroport d’Aden a été la cible de plusieurs missiles après l’arrivée d’un avion de transport militaire transportant une importante cargaison de munitions, selon le quotidien libanais Al-Akhbar. Parallèlement, les forces armées yéménites revendiquent des avancées dans les fronts de Taëz, tandis que le ministère yéménite de la Santé fait état de 14 morts et de 16 blessés dans des frappes aériennes saoudiennes contre la province d’Al-Jawf.