Araghchi : pour donner une chance à la diplomatie, nous poursuivrons nos contacts avec les intermédiaires

Selon l'agence de presse Mehr, Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a écrit dans une publication sur l'un des réseaux sociaux : alors que nos courageuses forces armées sont pleinement prêtes à défendre la patrie, l'Iran continuera de donner à la diplomatie la chance de réussir.

Il a ajouté : pour examiner les idées susceptibles de permettre la mise en œuvre du plan de sept jours, même en moins d'une semaine, nous poursuivrons nos contacts étroits et continus avec les intermédiaires.