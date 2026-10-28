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Araghchi : pour donner une chance à la diplomatie, nous poursuivrons nos contacts avec les intermédiaires

28 octobre 2026 - 22:59
Code d'info: 1883786
Source: ABNA
Araghchi : pour donner une chance à la diplomatie, nous poursuivrons nos contacts avec les intermédiaires

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a souligné : pour donner une chance à la diplomatie, nous poursuivrons nos contacts étroits et continus avec les intermédiaires.

Selon l'agence de presse Mehr, Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a écrit dans une publication sur l'un des réseaux sociaux : alors que nos courageuses forces armées sont pleinement prêtes à défendre la patrie, l'Iran continuera de donner à la diplomatie la chance de réussir.

Il a ajouté : pour examiner les idées susceptibles de permettre la mise en œuvre du plan de sept jours, même en moins d'une semaine, nous poursuivrons nos contacts étroits et continus avec les intermédiaires.

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