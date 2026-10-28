Kemalvandi : aujourd'hui, l'industrie nucléaire iranienne a atteint sa pleine maturité

Selon l'agence de presse Abna, le porte-parole et vice-président aux affaires internationales, juridiques et parlementaires de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, dans un entretien avec l'émission « Le monde d'aujourd'hui » de la chaîne d'information, tout en expliquant l'importance du développement de l'énergie nucléaire dans le monde, a précisé les objectifs et l'importance de la présence de la délégation iranienne à la Conférence internationale sur l'énergie nucléaire en Corée du Sud et a déclaré : l'industrie nucléaire dans le monde se divise en deux secteurs : énergétique et non énergétique. La médecine nucléaire, l'agriculture et l'industrie font partie des domaines d'application de la technologie nucléaire dans le secteur non énergétique, et la production d'électricité nucléaire constitue une partie importante de l'industrie nucléaire.

Il a ajouté : la sixième conférence ministérielle dans le domaine de l'énergie nucléaire se tient en Corée du Sud. L'une des raisons de l'attention accrue portée à cette question ces dernières années est peut-être les défis environnementaux à l'échelle mondiale ; des problèmes qui sont devenus l'une des préoccupations sérieuses de la communauté internationale et qui rendent de plus en plus évidente la nécessité de se tourner vers l'énergie nucléaire.

Soulignant la nécessité de développer les énergies propres à l'échelle mondiale, il a déclaré : aujourd'hui, la question ne se limite pas à l'Iran, il s'agit de l'avenir de l'humanité. Nous devons produire de l'électricité avec le moins de pollution possible. Par exemple, la centrale nucléaire de Bouchehr a jusqu'à présent empêché l'émission d'environ 86 millions de tonnes de polluants et permis d'économiser la consommation de 132 millions de barils de pétrole.

Il a ajouté : dans les conditions actuelles, si nous parvenons à réduire les émissions de carbone, nous avons également aidé les pays voisins ; car les conséquences environnementales ne se limitent pas aux frontières géographiques et peuvent affecter différents pays. Par conséquent, la tenue de telles conférences est très importante, et il est nécessaire que la République islamique d'Iran y ait une présence active et efficace et présente ses points de vue, idées et solutions pour réduire les problèmes et les défis de l'humanité.