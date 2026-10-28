L’Université islamique Jamiat al-Zahra invite les étudiantes et les femmes voilées d’Azerbaïdjan à poursuivre leurs études

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un message adressé aux jeunes filles et aux femmes instruites, croyantes et voilées de la République d’Azerbaïdjan, Seyyedeh Zahra Borqei a exprimé sa préoccupation face aux informations relatives à la privation du droit à l’éducation de certaines d’entre elles en raison de leur attachement au voile islamique.

« Ce qui se passe en République d’Azerbaïdjan constitue non seulement une violation manifeste du droit fondamental à l’éducation, mais va également à l’encontre de la dignité humaine et des enseignements authentiques de l’islam », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que priver une élève de l’accès à la classe au seul motif qu’elle souhaite préserver ses convictions religieuses et porter le voile islamique compromet son avenir et son développement scientifique, tout en privant son pays et son peuple de ses compétences et de ses contributions.

Jamiat al-Zahra et la Faculté Hoda des sciences humaines et des études islamiques, deux établissements d’enseignement destinés aux femmes, ont condamné cette pratique discriminatoire et invité les étudiantes et les chercheuses musulmanes d’Azerbaïdjan à poursuivre leur parcours académique dans un environnement sûr, islamique et scientifique.

« Nous sommes ici pour vous accueillir, dans un environnement où le voile est une fierté et non un obstacle », a affirmé la directrice de Jamiat al-Zahra.

Elle a rappelé que Jamiat al-Zahra, présentée comme le plus grand séminaire théologique du monde chiite, propose différents niveaux de formation aux femmes croyantes désireuses d’approfondir et de diffuser les connaissances religieuses, ainsi que de se préparer à soutenir l’imam al-Mahdi (que Dieu hâte sa réapparition).

La Faculté Hoda, rattachée à Jamiat al-Zahra, accueille quant à elle des étudiantes originaires d’une vingtaine de pays et leur offre un cadre international spécialisé dans les sciences humaines et islamiques. Les étudiantes peuvent y suivre des cursus de licence et de master dans un environnement exclusivement féminin, adapté aux valeurs religieuses, et bénéficier de services éducatifs, sociaux et d’hébergement.

En conclusion, Seyyedeh Zahra Borqei a rappelé le rôle des jeunes filles dans l’avenir des sociétés musulmanes : « Priver les jeunes filles d’éducation, c’est priver les peuples de leur avenir. » Elle a réaffirmé que Jamiat al-Zahra et la Faculté Hoda étaient prêtes à accueillir les étudiantes d’Azerbaïdjan.

Seyyedeh Zahra Borqei

Directrice de Jamiat al-Zahra

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