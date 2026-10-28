Youssef Jabareen appelle à un « véritable partenariat judéo-arabe » pour mettre fin au gouvernement de Netanyahou

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Youssef Jabareen a souligné que la constitution d’une alternative politique au régime actuel nécessitait un dialogue avec les représentants des citoyens arabes. Critiquant vivement Benjamin Netanyahou, il a estimé que tout courant politique souhaitant proposer une véritable alternative au gouvernement en place devait engager des discussions avec ces représentants.

Jabareen a qualifié le gouvernement de Netanyahou de « souillé par le sang », affirmant que le gouvernement de ce dernier et Itamar Ben-Gvir avaient rendu la vie difficile aux citoyens arabes.

Il a également affirmé que la Liste commune arabe était prête à mobiliser son poids politique pour écarter du pouvoir le gouvernement de Netanyahou, ainsi que les responsables politiques Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich.

Ces déclarations interviennent alors que le dépouillement des élections législatives laisse entrevoir une progression de la Liste commune arabe par rapport aux premières estimations. Celle-ci devait initialement obtenir 12 sièges, mais après le dépouillement de 70,7 % des suffrages, les projections ont porté ce chiffre à 13 sièges. Cette progression s’est faite au détriment du parti Yashar, dirigé par Gadi Eisenkot, qui aurait perdu un siège.

Selon les résultats prévisionnels rapportés, la Liste arabe unifiée devait, pour sa part, remporter six sièges, portant à 19 le nombre total de sièges des partis arabes.

Dans le même temps, la coalition de Netanyahou, composée de partis de droite et de formations religieuses, disposait de 54 sièges, tandis que la coalition d’Eisenkot en comptait 49. Aucun des deux principaux blocs n’atteignait ainsi la majorité de 61 sièges nécessaire à la formation d’un gouvernement.

Dans ce contexte, la position des partis arabes et les possibilités de coopération politique avec eux pourraient peser dans les négociations sur la composition du prochain gouvernement.

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