Communiqué de presse de la réunion quadrilatérale sur la sécurité et la stabilité régionales

Selon le reportage de l'agence de presse Abna, le communiqué de presse de la réunion quadrilatérale Iran, Pakistan, Turquie et Arabie saoudite sur la sécurité et la stabilité régionales a été publié.

Le texte de la déclaration est le suivant :

La première réunion des quatre pays régionaux s'est tenue aujourd'hui, le 4 Aban 1405, correspondant au 26 octobre 2026, à Téhéran.

Son Excellence Monsieur Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de la République islamique d'Iran, a accueilli cette réunion.

Le prince Khalid ben Salman, ministre de la Défense de l'Arabie saoudite, Son Excellence Monsieur Asim Munir, commandant des forces armées du Pakistan, et Son Excellence Monsieur Ibrahim Kalin, directeur du service de renseignement de la Turquie, ont participé à cette réunion.

Les participants ont convenu de poursuivre le dialogue afin de renforcer la coopération entre les quatre pays régionaux, notamment dans le domaine de la paix et de la sécurité dans la région.