Joumblatt : Le choix de la voie de Rubio était une erreur ; nous aurions dû suivre la voie d'Islamabad

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant An-Nashra, Walid Joumblatt, ancien président du Parti socialiste progressiste du Liban, indiquant que les Américains se retirent de la région et que les Israéliens veulent combler ce vide, a déclaré : Nous avons commis une erreur en ne choisissant pas la voie d'Islamabad et en choisissant à la place la voie de Marco Rubio, secrétaire d'État américain, car cette voie ne nous mènera nulle part.

Il a ajouté : Je ne crois pas que les négociations actuelles entre le Liban et Israël aboutiront à un résultat tant qu'Israël occupe le sud du pays. Je ne dis certes pas que le gouvernement a échoué, il a fait ses efforts, mais l'idée que les Américains peuvent faire pression sur Israël pour qu'il se retire est une illusion totale.

Joumblatt a ajouté : Israël cherche à effacer les traces et les souvenirs du sud et comme s'il préparait le terrain pour la construction de colonies de colons sionistes dans une partie de celui-ci.

Soulignant le dialogue interne et le dialogue avec le Hezbollah, il a déclaré : Si des positions rigides dans le dossier du Hezbollah conduisent à une guerre civile, je ne l'accepterai jamais, car on ne peut pas exclure la société et la frange chiite ou leur dire de partir ; ils font partie du corps du Liban.

L'ancien président du Parti socialiste progressiste du Liban a appelé à la communication et au dialogue avec l'Iran et a déclaré : Le dialogue peut aider à réduire le niveau de tension de la crise.

Joumblatt, rejetant tout plan visant à créer des « cantons » (régions autonomes) et à diviser le pays du Liban, a ajouté : Nous devons vivre ensemble, la séparation entre chrétiens et musulmans n'est pas possible. La politique passée, présente et future d'Israël est fondée sur l'effacement de l'identité nationale palestinienne de Gaza à la Cisjordanie et sur l'expansionnisme en Syrie et au Liban, et peu importe pour eux qui gagne les élections, car rien ne changera.

Joumblatt a déclaré dans une autre partie de son discours : Les Druzes de Syrie, lorsqu'ils décident de devenir un outil entre les mains d'Israël, suivent une mauvaise voie. Si nous, Druzes, ne nous joignons pas aux mouvements étendus de solidarité nationale et de nationalisme arabe, nous nous dirigeons vers le suicide.

Indiquant que les Druzes dans les territoires occupés ne sont pas décideurs, il a souligné que le sort des Druzes dans les territoires occupés et en Syrie est déterminé par le cabinet du régime sioniste.