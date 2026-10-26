Baghai: Tuko katika hali ya vita na hatuchelewi katika kujilinda

Kwa mujibu wa ripoti ya mwandishi wa Abna, Ismail Baghai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, katika mkutano wake wa habari wa kila wiki akirejelea maendeleo ya kidiplomasia ya hivi karibuni, alisema: Kuhusu kanda na wakati huo huo Jamhuri ya Kiislamu ya Irani, tunafuatilia hali kwa nguvu na hekima na tumejitayarisha kwa tukio lolote.

Kuhusu uchaguzi wa Knesset nchini Israeli na hali inayoundwa na maafisa wa Israeli kuhusu uwezekano wa hatua ya kuzuia ya Irani kuvuruga mchakato wa uchaguzi huu, alieleza: Sidhani kwamba kuna uchaguzi huko. Huko kuna mashindano kati ya magenge mbalimbali kufanya uovu zaidi, na ni mashindano kati ya watu mbalimbali na kaulimbiu yao muhimu zaidi ni kwamba ninaweza kufanya uhalifu na mauaji zaidi kuliko wewe. Kwetu haijalishi ni nani atakayeshika usukani wa utawala ambao historia yake inaonyesha haukuleta chochote kwa kanda yetu isipokuwa vurugu na mauaji. Utawala una ujuzi mkubwa katika operesheni za bendera ya uongo.

Hatuchelewi katika kutekeleza haki ya asili ya kujilinda

Baghai aliendelea: Vikosi vya jeshi vyenye nguvu vya Irani havina shaka yoyote katika kutetea Irani. Tuko katika hali ya vita na kwa hakika hatuchelewi katika kutekeleza haki ya asili ya kujilinda.