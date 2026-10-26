La réunion quadrilatérale entre l'Iran, le Pakistan, la Turquie et l'Arabie saoudite a commencé

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, la réunion quadrilatérale a commencé sur proposition du Pakistan et avec l'aide et l'accompagnement de la République islamique d'Iran.

Le major-général Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de notre pays, préside cette réunion, et Asim Munir, commandant de l'armée pakistanaise, Khalid ben Salman, ministre de la Défense de l'Arabie saoudite, et Ibrahim Kalin, chef du service de renseignement turc, sont les représentants de ces trois pays.

La sécurité régionale, les conséquences de l'agression militaire, la poursuite des agressions et l'aide au peuple opprimé de Palestine et du Liban figurent parmi les axes de discussion de cette réunion.