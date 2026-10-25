Afghanistan : 3,7 millions d’enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë, l’UNICEF maintient son aide via l’Ouzbékistan

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : L’UNICEF a souligné que le centre logistique de Termez constitue l’un des principaux points de transit pour l’approvisionnement et le transport d’aliments thérapeutiques et de médicaments destinés aux enfants et aux familles vulnérables en Afghanistan.

Alors que des millions d’enfants afghans sont exposés aux conséquences de la malnutrition, l’acheminement rapide des fournitures médicales et des produits nutritionnels thérapeutiques est essentiel pour empêcher l’aggravation de la crise et sauver des vies. L’organisation insiste ainsi sur la nécessité de préserver la chaîne d’approvisionnement humanitaire et de maintenir le transfert régulier des produits indispensables vers le pays.

Selon un rapport de l’UNICEF publié en août 2026, environ 3,7 millions d’enfants afghans de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë. Parmi eux, près d’un million sont atteints de malnutrition aiguë sévère, une forme particulièrement dangereuse qui peut entraîner la mort en l’absence de soins adaptés.

L’UNICEF avait précédemment averti que les enfants de moins de deux ans étaient les plus touchés par cette crise. Environ 83 % des cas de malnutrition aiguë sévère concerneraient cette tranche d’âge.

La malnutrition aiguë entraîne une perte de poids importante, compromet le développement physique et cognitif et affaiblit le système immunitaire. Elle accroît ainsi le risque d’infections et de mortalité chez les enfants. Dans ce contexte, un accès continu aux aliments thérapeutiques prêts à l’emploi et aux médicaments essentiels constitue un facteur déterminant pour prévenir les décès parmi les enfants souffrant de malnutrition sévère.

Un rapport conjoint de l’UNICEF et de l’organisation Action contre la Faim, publié le 15 octobre, avertit que la crise nutritionnelle en Afghanistan devrait encore s’aggraver en 2027.

Selon les projections présentées dans ce rapport, plus de quatre millions d’enfants afghans pourraient avoir besoin d’un traitement urgent contre la malnutrition aiguë l’année prochaine. Il s’agirait du niveau le plus élevé enregistré dans les estimations des cinq dernières années. Parmi eux, environ 1,09 million d’enfants pourraient souffrir de la forme la plus sévère de malnutrition aiguë.

Les deux organisations indiquent également que le nombre de provinces afghanes confrontées à une situation nutritionnelle critique est passé de sept en 2025 à dix en 2026 et pourrait atteindre quatorze en 2027.

La baisse du pouvoir d’achat des ménages, l’accès limité aux aliments nutritifs, le manque d’eau potable, la propagation des maladies et la diminution des financements internationaux figurent parmi les principaux facteurs aggravant cette crise.

Située dans le sud de l’Ouzbékistan, près de la frontière afghane, la ville de Termez constitue un centre important pour le soutien logistique et l’acheminement de l’aide humanitaire vers l’Afghanistan. L’UNICEF y a établi en 2023 un centre d’approvisionnement et de logistique destiné à faciliter la fourniture et le transport de produits essentiels pour ses programmes humanitaires dans le pays.

Le rôle de ces infrastructures devient particulièrement important lorsque les perturbations des échanges commerciaux et des passages frontaliers, les contraintes financières et les difficultés de transport compliquent l’approvisionnement en aliments thérapeutiques et en médicaments.

En mars 2026, l’UNICEF avait également indiqué que la réduction des financements et la fermeture de la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan avaient contribué à la pénurie d’aliments thérapeutiques dans le pays. Face à cette situation, l’Union européenne et l’UNICEF avaient mis en œuvre une opération de transport aérien de 20 000 cartons d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi vers l’Afghanistan, afin d’éviter l’interruption des traitements destinés aux enfants atteints de malnutrition aiguë sévère.

Cette expérience souligne l’importance de préserver plusieurs voies d’approvisionnement, notamment celle de Termez, pour réduire le risque d’interruption des soins.

La poursuite de l’aide acheminée depuis l’Ouzbékistan intervient alors que la crise économique, le chômage, le retour massif de migrants et les conséquences du changement climatique rendent de plus en plus difficile l’accès à une alimentation suffisante et aux services de santé pour de nombreuses familles afghanes.

Dans le même temps, la diminution des financements internationaux exerce une pression croissante sur la capacité des organisations humanitaires à répondre aux besoins grandissants des enfants. Les avertissements de l’UNICEF montrent que la crise ne se limite pas au manque de nourriture : la continuité des soins et l’accès ininterrompu aux aliments thérapeutiques et aux médicaments sont également devenus essentiels à la survie des enfants.

Dans ces conditions, les centres logistiques tels que celui de Termez jouent un rôle accru dans l’acheminement régulier de l’aide indispensable, alors que les prévisions des Nations unies annoncent une aggravation de la malnutrition infantile en Afghanistan en 2027.

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