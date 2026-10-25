Ambassade d'Iran en Inde : Ghalibaf ne participera pas à la réunion des présidents de parlements des BRICS

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, l'ambassade d'Iran en Inde a écrit sur son compte sur l'un des réseaux sociaux : L'ambassade de la République islamique d'Iran à New Delhi informe qu'en raison de certaines circonstances imprévues, Mohammad Bagher Ghalibaf, président de l'Assemblée consultative islamique d'Iran, ne pourra pas participer à la réunion des présidents de parlements des pays membres des BRICS à New Delhi.

L'ambassade d'Iran en Inde a ensuite souligné que la délégation parlementaire de la République islamique d'Iran participera à cette réunion, et a ajouté : L'Iran, en tant que l'un des membres des BRICS, réaffirme son engagement à une participation active et efficace aux plus hauts niveaux aux sommets et réunions de ce groupe. Dans ce cadre, la délégation iranienne poursuivra ses discussions et consultations avec les délégations des pays membres des BRICS dans le but d'élargir et d'approfondir la coopération bilatérale et multilatérale, notamment dans le domaine des relations et de la coopération parlementaires.

Cette ambassade a ensuite noté : L'ambassade de la République islamique d'Iran exprime également sa sincère gratitude au gouvernement indien pour l'accueil digne et les préparatifs effectués pour l'organisation de cette réunion. Elle souhaite un plein succès au sommet des présidents de parlements des pays membres des BRICS et espère que ce sommet produira des résultats constructifs en vue de renforcer la coopération et l'interaction entre les pays membres.

L'Inde accueillera la douzième Assemblée parlementaire des pays membres des BRICS, et cet événement de deux jours devrait se tenir du 26 au 27 octobre (4 et 5 Aban) dans la salle centrale Samvidan du complexe parlementaire.