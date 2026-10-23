Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, une source informée proche de la marine des Gardiens de la Révolution a annoncé qu'à la suite de la destruction des systèmes d'aide à la navigation qui servaient les navires en infraction, ainsi que de l'impact sur trois pétroliers hier et de la destruction d'un autre pétrolier en infraction la nuit dernière, la circulation des navires en infraction a été totalement stoppée.

Cette source informée a déclaré que si la contrebande de pétrole reprenait, les mesures contre les navires en infraction et les systèmes techniques d'aide seraient bien plus dévastatrices.

Cette source informée a averti qu'une nouvelle intervention aérienne de l'armée américaine pour soutenir la contrebande de pétrole recevrait une réponse plus directe et plus ferme, et que les conséquences en incomberaient à l'armée américaine agressive.