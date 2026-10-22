Iran : le général Amir Hatami affirme que l’armée a renforcé ses capacités en drones et se prépare à une guerre asymétrique

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le général de division Amir Hatami, commandant en chef de l’armée de la République islamique d’Iran, a souligné que les expériences acquises lors des deux dernières guerres imposées avaient démontré qu’il ne fallait accorder aucune confiance à l’ennemi et qu’il était indispensable de poursuivre le renforcement de la préparation opérationnelle. Il a tenu ces propos lors d’une visite dans l’un des centres de production de drones de combat offensifs de l’armée, où il a évoqué le niveau actuel de préparation et la capacité de réaction des forces armées.

Concernant l’évolution des conflits contemporains, Amir Hatami a déclaré que les armes sans équipage, des drones aériens aux drones de surface et aux microdrones, étaient désormais utilisées dans un éventail beaucoup plus large de missions. Il a ajouté que ces systèmes occupaient une place particulière dans la stratégie de défense de la République islamique d’Iran.

Le développement industriel des drones de combat

Le commandant en chef de l’armée a expliqué que le programme de développement des drones utilisés par l’armée, notamment les drones Arash, avait commencé en coopération avec le ministère de la Défense avant de déboucher sur un vaste accord entre les deux institutions.

Selon lui, ce programme repose désormais sur des infrastructures solides et sur la mobilisation des compétences de spécialistes, des universités et des entreprises fondées sur le savoir. Il a précisé que la production était organisée selon une approche industrielle et qu’une part importante des équipements de l’armée était destinée à renforcer ses capacités dans les conflits asymétriques.

Amir Hatami a également indiqué que l’armée était particulièrement active dans la production, la distribution et la maintenance de ces systèmes. Les combattants ont reçu les formations nécessaires à leur utilisation et possèdent, selon lui, un niveau de compétence élevé. Il a estimé que l’armée avait atteint un degré de maturité appréciable dans le domaine des drones et, plus largement, des systèmes sans équipage.

Préparation aux conflits asymétriques

Le général a reconnu que certains équipements et certaines installations avaient été endommagés lors des conflits récents. Il a toutefois affirmé que l’adversaire avait supposé à tort que l’armée iranienne ne faisait aucune distinction entre une guerre symétrique et une guerre asymétrique.

Il a précisé qu’une partie des équipements de l’armée avait été conçue pour les conflits symétriques, tandis qu’une part importante de ses moyens était adaptée aux affrontements asymétriques, qui exigent des préparatifs spécifiques.

Amir Hatami a assuré que les quatre forces de l’armée iranienne étaient prêtes. Selon lui, lors du précédent conflit asymétrique, les forces iraniennes avaient utilisé des équipements qui avaient pris l’adversaire au dépourvu et lui avaient infligé de lourdes pertes.

Il a ajouté que l’armée avait évalué les capacités de son adversaire et tenait compte de son potentiel, tout en poursuivant les préparatifs nécessaires aux conflits asymétriques. Il a affirmé que les équipements requis étaient désormais disponibles dans de meilleures conditions, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

Le commandant en chef a également déclaré que l’armée connaissait les méthodes d’action de l’adversaire et s’était préparée à riposter en exploitant les mêmes axes d’action. Il a assuré à la population iranienne que les forces armées se trouvaient dans une situation favorable, soulignant le moral des combattants et la poursuite de la production des équipements nécessaires.

Dissuasion et surveillance maritime dans le golfe d’Oman

Évoquant les menaces potentielles, Amir Hatami a rappelé que la mission fondamentale des forces armées, et en particulier de l’armée iranienne, consistait à assurer la sécurité et à faire face aux menaces. Il a cité la consigne du Guide suprême défunt de considérer une menace d’un pour cent comme si elle atteignait 100 %, afin de s’y préparer pleinement.

Il a qualifié l’adversaire actuel de totalement indigne de confiance et déclaré que celui-ci ne comprenait que le langage de la force. Selon lui, toute concession serait interprétée comme un recul et l’encouragerait à avancer davantage.

Le général a ensuite évoqué les opérations de la marine iranienne à l’est du détroit d’Ormuz. Il a affirmé que les forces navales maintenaient une présence importante en mer et sur le littoral dans cette zone, ajoutant que cette présence était efficace et que l’adversaire n’avait pas osé pénétrer dans le golfe d’Oman.

Il a déclaré que la situation maritime faisait l’objet d’une surveillance continue et qu’un navire ennemi entrant dans la zone serait certainement pris pour cible. Il a également affirmé que l’Iran considérait le blocus maritime comme une composante de la guerre et que la partie qui l’imposait était considérée comme un adversaire.

Réglementation du trafic dans le détroit d’Ormuz

Revenant sur les règles annoncées par la République islamique d’Iran concernant la circulation dans le détroit d’Ormuz, le golfe Persique et le golfe d’Oman, Amir Hatami a indiqué que différents équipements avaient été déployés pour les faire respecter, notamment des mines marines et certains systèmes automatisés de contrôle.

Il a enfin appelé les différents pays à prendre en compte les conditions imposées, selon ses termes, par les « criminels américains » et à coordonner étroitement leurs actions avec les forces armées iraniennes afin d’éviter de subir des dommages.

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