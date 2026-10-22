Hazem Qassem : Les savants de l'islam ne doivent pas rester silencieux face aux crimes des occupants

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant l'agence de presse Shahab, Hazem Qassem, porte-parole du mouvement de résistance islamique Hamas, a exprimé son étonnement face au silence des institutions et des personnalités religieuses dans le monde de l'islam devant l'escalade des crimes du régime sioniste, en particulier dans la bande de Gaza.

Hazem Qassem a déclaré : la guerre de génocide et de famine contre le peuple de Gaza se poursuit, et des élèves dans les rues ainsi que des femmes dans leurs tentes sont pris pour cible et tués.

Il a appelé tous les savants et institutions religieuses en Palestine et dans tout le monde de l'islam à assumer leur rôle réel et leur responsabilité dans le soutien au peuple de Gaza face au génocide et à la famine.

Le porte-parole du Hamas a souligné : le rôle des savants doit, conformément aux enseignements de la religion de l'islam, être un rôle de premier plan, de terrain et influent dans le soutien et l'aide au peuple de Gaza.