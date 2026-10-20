Jalali : La nouvelle menace de Trump ne brisera pas la volonté de l'Iran

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Kazem Jalali, lundi soir, lors de l'événement spécialisé « Religion et pouvoir en Iran » à l'Institut d'information scientifique en sciences sociales de l'Académie des sciences de Russie à Moscou, a déclaré : si nous dépeignons le monde sans but, la définition de la notion de pouvoir signifie que les dirigeants jouissent des plaisirs du monde, mais dans notre définition d'un monde ayant un commencement et une fin, il n'existe pas de concept appelé pouvoir, mais un concept appelé responsabilité.

Exprimant son regret que de nombreux dirigeants dans le monde ignorent la nature et les valeurs morales dans leur gouvernance, il a ajouté : l'élimination de la morale du pouvoir conduit à des crimes comme l'école de Minab, où les agresseurs contre l'Iran ont bombardé des élèves âgés de sept à douze ans.

Jalali a poursuivi : l'élimination de la morale du pouvoir conduit certains pays à conclure que le terrorisme est légitime, ou que certains pays déclarent vouloir détruire la civilisation d'un autre pays.

Ce diplomate iranien a déclaré : l'élimination de la morale du pouvoir et de la politique conduit à bombarder les innocents et les opprimés de Gaza et à tuer plus de 80 000 personnes de cette manière.

Il a souligné : ces conditions dans le monde d'aujourd'hui montrent que le monde a besoin d'un retour à la nature et à la morale ; c'est la religion qui nous appelle à la morale, et c'est le pouvoir qui doit être maîtrisé par la morale.

Jalali a déclaré : les crimes d'aujourd'hui dans le monde sont le résultat d'un pouvoir sans contenu moral, et par conséquent, nous devons revenir à la morale, aux religions abrahamiques et aux traditions divines.

Il a ensuite examiné le cours de « Religion et pouvoir en Iran » à quatre tournants historiques : avant l'islam, « les Safavides : le tournant du fondateur de la nationalisation du chiisme », après les Safavides, et enfin, la victoire de la révolution islamique et « le retour de la religion au cœur du pouvoir et le tournant civilisationnel », et a souligné : un examen de l'histoire montre que la religion a toujours été une catégorie importante pour le peuple iranien.