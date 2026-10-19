Yahya Sari : L'Arabie saoudite a attaqué le Yémen 110 fois au cours des dernières 24 heures

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Masira, Yahya Sari, porte-parole des forces armées du Yémen, a annoncé : au cours des dernières 24 heures, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a mené 110 frappes aériennes et de missiles contre la capitale, Sanaa, et plusieurs autres provinces.

Le porte-parole des forces armées du Yémen a déclaré : les attaques de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite ont visé les infrastructures civiles dans la capitale (Sanaa) ainsi que dans les provinces de Hodeidah, Taëz, Amran, Hajjah, Saada, Al-Jawf, Al-Dhale et Marib. Ces attaques ont été menées par des chasseurs « F-15 » et « Typhoon » décollés des bases aériennes de « Khamis Mushait » et « Taëf » ; des frappes de missiles ont également été effectuées depuis la région de « Najran ».

Il avait auparavant souligné à ce sujet : les attaques de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite ont entraîné plus de 30 pertes (y compris tués et blessés), dont la majorité sont des femmes et des enfants. Le total des frappes aériennes et de missiles effectuées par la coalition dirigée par Riyad depuis le début de la récente escalade des tensions contre notre pays a atteint 2652.