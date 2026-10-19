Taeb: Wamarekani wamekubali kushindwa katika vita vya kijeshi

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Hojjat al-Islam Taeb katika mkutano wa ufafanuzi wa wanaharakati na wasemaji wa makusanyiko ya usiku ya umma, akielekeza kwenye tathmini ya Marekani na utawala wa Kizayuni kuhusu uwezo wa upinzani wa Iran, alisema: adui alidhani upinzani wa taifa la Iran umepungua na anaweza kulazimisha nchi kujisalimisha kwa vita vya siku tatu au vitatu au zaidi ya wiki sita; lakini tathmini hizi ziligeuka kuwa makosa.

Aliongeza: upande wa pili ulitabiri kwamba baada ya kupita wiki sita, akiba ya silaha na makombora ya Iran itapungua, shinikizo la kiuchumi litaongezeka na ukosefu wa usalama wa ndani utajitokeza ili Iran katika hatua inayofuata iingie kwenye mazungumzo kutoka msimamo dhaifu na kujisalimisha kwa matakwa ya adui; hata hivyo, taifa la Iran na vikosi vya jeshi vilisimama imara dhidi ya shinikizo na Wamarekani walitambua makosa yao ya hesabu.

Mkuu wa Shirika la Basij la Wanyonge, akieleza kwamba mkakati wa Marekani na utawala wa Kizayuni umebadilika kutoka vita vya moja kwa moja kuelekea zana zisizo za moja kwa moja, alisema: maadui baada ya kushindwa kutimiza malengo yao, wameelekea kutumia vikosi vya wawakilishi, mikataba ya kikanda na kimataifa, shinikizo la kiuchumi na kuunda ukosefu wa usalama ili kwa mara nyingine kuweka shinikizo kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Aliendelea: ushindani wa leo ni ushindani wa ustahimilivu kati ya Iran, Marekani, utawala wa Kizayuni na nchi nyingine. Maadui kwa vikwazo na shinikizo la kiuchumi walilenga kudhoofisha uwezo wa nchi, lakini Mlango wa Hormuz katika milinganyo hii umebadilika kuwa sababu yenye athari katika kusawazisha uwiano wa nguvu na kuathiri ustahimilivu wa kiuchumi.

Akielekeza kwenye uwezekano wa kutokea kwa mgogoro tena, alisema: moja ya sababu zilizofanya hesabu za Marekani kuwa ngumu ni kutotabirika kwa njia ya majibu ya Iran; kwa sababu upande wa pili haujui majibu yanayowezekana ya Iran yatafanyika katika hatua gani, kwa chombo gani na kwa wakati gani.