Araghtchi : L'insécurité dans le détroit d'Ormuz est le résultat de l'agression militaire américano-sioniste

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghtchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, qui s'est rendu à Bagdad pour participer à la cinquante-deuxième session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, a rencontré et s'est entretenu ce matin, dimanche, avec Fouad Hussein, ministre des Affaires étrangères de la République d'Irak.

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays, tout en remerciant pour l'accueil et la très bonne organisation de la session, a exprimé l'espoir que la période de présidence irakienne du Conseil des ministres de l'Organisation de la coopération islamique soit accompagnée de succès et d'initiatives précieuses pour renforcer la position de cette organisation.

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays, en soulignant la nécessité pour les pays islamiques de prêter attention aux questions du monde islamique, en particulier la question palestinienne et la poursuite de l'expansionnisme et de l'incitation à la guerre du régime sioniste dans la région, a insisté sur l'importance de renforcer le « dialogue et la solidarité » entre les nations musulmanes pour résoudre les différends et promouvoir la cohésion et l'unité islamiques face aux menaces.

Lors de cette rencontre, les relations et la coopération bilatérales entre l'Iran et l'Irak dans divers domaines, en particulier les domaines économique, commercial et sécuritaire, ont été examinées.

Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a également informé son homologue irakien des processus diplomatiques en cours liés à la paix et à la sécurité dans la région et a souligné que la République islamique d'Iran, tout en étant déterminée et sérieuse dans la défense de ses intérêts et de sa sécurité nationales, est également fermement résolue à recourir à la diplomatie pour prévenir l'escalade des tensions et résoudre les problèmes.

Le ministre des Affaires étrangères a précisé : l'insécurité existante dans le détroit d'Ormuz et ses conséquences économiques pour les pays de la région et le monde sont le résultat direct de l'agression militaire américano-sioniste contre l'Iran. Néanmoins, la République islamique d'Iran a annoncé sa disponibilité à ce que, en cas d'arrêt des actions agressives et interventionnistes des États-Unis, proposées dans le cadre du plan en sept étapes de l'Iran, la sécurité revienne dans le détroit d'Ormuz.

Les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de l'Irak ont également échangé des vues sur les évolutions de la péninsule Arabique et les moyens d'aider à mettre fin aux conflits. Le ministre des Affaires étrangères de notre pays, en soulignant la nécessité de tirer des leçons des évolutions de la dernière décennie, a rappelé que la question du Yémen ne peut être résolue par le recours à la force et au siège, mais doit être traitée dans le cadre de la Charte des Nations Unies et dans le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du Yémen et des droits humains du peuple yéménite, et la République islamique d'Iran est prête à apporter toute sorte d'aide pour créer la possibilité d'un dialogue entre les parties à cet égard.

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays, en soulignant également l'importance de préserver le caractère sacré des lieux saints islamiques par tous, a noté que, compte tenu du rejet catégorique de l'allégation d'attaque contre La Mecque et Médine par l'armée yéménite, la répétition de cette allégation erronée n'est pas dans l'intérêt de la Oumma islamique et ne doit pas servir de base à la division et à la discorde au sein de l'Organisation de la coopération islamique.