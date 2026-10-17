Pezeshkian : Si l'Amérique poursuit cette voie, la situation du monde s'aggravera

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Massoud Pezeshkian, aujourd'hui à midi le vendredi 24 Mehr, lors de la tenue du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la dix-septième conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, a rencontré et s'est entretenu avec M. Nikol Pashinyan, Premier ministre de l'Arménie.

Le président, lors de cette rencontre, soulignant la nécessité d'élaborer un plan stratégique et à long terme entre les deux pays dans les domaines minier, commercial, économique, touristique et culturel, a souligné : « L'élaboration d'un plan stratégique entre les deux pays peut conduire à l'approfondissement des relations des deux pays dans différents secteurs. »

Pezeshkian a noté : « L'approfondissement des relations entre les deux pays apportera stabilité et sécurité dans la région. »

Le président, indiquant que nous sommes déterminés à étendre les communications dans tous les domaines, a souligné : « Nous devons, par une coopération mutuelle, concrétiser les questions sur le terrain ; jusqu'à aujourd'hui, de très bonnes mesures ont également été prises, et nous espérons que ces mesures seront à long terme et auront des résultats tangibles. »

Pezeshkian, soulignant que l'Iran ne peut pas être sanctionné, a noté : « L'Amérique doit savoir que l'Iran, en s'appuyant sur le peuple et en coordination avec les voisins, poursuivra avec force ses liens avec le monde. »

Pezeshkian, évoquant les sanctions américaines contre notre pays, a souligné : « L'Amérique a créé des problèmes non seulement pour nous, mais pour le monde entier ; si elle veut continuer cette voie, la situation s'aggravera pour le monde entier, il est donc préférable qu'au lieu de la force, elle agisse avec la logique du dialogue. »