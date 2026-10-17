Pezeshkian : Ils pensent pouvoir nous faire capituler, mais nous ne céderons pas à la force

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Massoud Pezeshkian, aujourd'hui à midi le vendredi 24 Mehr, en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la dix-septième conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, lors d'une rencontre avec M. Irakli Kobakhidze, Premier ministre de Géorgie, évoquant l'augmentation des relations économiques, culturelles et touristiques entre l'Iran et la Géorgie, a déclaré : « Nous devons étendre nos relations de manière pratique ; pour cela, nous devons élaborer un plan opérationnel avec un calendrier précis. »

Le président, évoquant les sanctions imposées par les États-Unis contre notre pays, a déclaré : « Ces sanctions sortent du cadre humanitaire, et leurs attaques au cours des derniers mois sont injustifiables et inhumaines. »

Pezeshkian, évoquant les positions claires du leader martyr de la révolution concernant la fabrication d'armes nucléaires, a souligné : « L'Iran ne cherche pas à se doter d'armes nucléaires, et nous considérons la propagande destructrice contre notre pays comme un mensonge. »

Le président a souligné : « Nous avons toujours été prêts au dialogue ; ils pensent pouvoir nous faire capituler, mais nous ne céderons pas à la force. »

Irakli Kobakhidze, Premier ministre de Géorgie, a également souligné les positions claires de son pays à l'égard des pays voisins et a déclaré : « Nos positions à l'égard des pays voisins sont transparentes, et nous rejetons toute ingérence étrangère dans les affaires des pays. »

Le Premier ministre de Géorgie, évoquant les points communs culturels et géographiques entre les deux pays, a souligné : « Nos principes sont l'amitié et la coopération entre les deux pays, et nous espérons pouvoir parvenir, grâce à la coopération des ministres des Affaires étrangères et des organes diplomatiques des deux parties, à des points de vue communs dans les domaines économique et touristique. »