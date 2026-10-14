Le contre-amiral Azmaei : Les porte-avions américains n'osent pas s'approcher du détroit d'Ormuz

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, le contre-amiral Ali Azmaei a déclaré mardi soir dans une interview : Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu et grâce aux combattants des forces navales du Corps des gardiens, nous nous tenons contre les ennemis malveillants. L'armée américaine est devenue un contrebandier de carburant, et leur flotte est devenue inutile parce qu'ils sont vulnérables et n'osent pas s'approcher de l'Iran.

Le commandant des forces navales du Corps des gardiens, soulignant que nous avons transformé nos faiblesses tactiques en forces, a ajouté : Si les Américains veulent voir si le détroit d'Ormuz est ouvert ou fermé, qu'ils entrent sur le terrain pour voir qui le contrôle.

Le contre-amiral Azmaei a déclaré : Aujourd'hui, l'Amérique avec ses 7 flottes est devenue un contrebandier de carburant, le porte-avions américain de 13 milliards de dollars est devenu inutile et s'est éloigné de 700 kilomètres du détroit d'Ormuz parce qu'il n'ose pas s'approcher du détroit.

Le commandant des forces navales du Corps des gardiens a ajouté : Nous attendons que les porte-avions américains s'approchent de l'entrée du détroit d'Ormuz pour les couler ; nous comptons les jours et les moments pour que cela se produise.

Il a déclaré : Nous n'avons montré qu'un ou deux exemples de punition de navires envahisseurs, les Américains et leurs partenaires dans la région ont créé un silence médiatique pour que les peuples du monde ne sachent pas que les navires en infraction sont punis ; c'est pourquoi nous avons publié 2 exemples de punition de navires en infraction.

Le contre-amiral Azmaei a poursuivi : Le détroit d'Ormuz et le golfe Persique sont sous le contrôle des forces navales du Corps des gardiens, et la mer d'Oman est contrôlée par nos frères de l'armée de la République islamique, c'est-à-dire que l'encerclement est en dehors de la mer d'Oman et dans la mer d'Arabie.

Il a souligné : Les forces navales du Corps des gardiens contrôlent intelligemment le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire que nous délivrons une autorisation selon la hiérarchie au nombre de navires qui doivent se rendre à destination et depuis l'Iran, et ils passent par la voie navigable iranienne.

Le commandant des forces navales du Corps des gardiens a ajouté : Que nos chers gens qui sont sur le terrain sachent que les combattants des forces navales du Corps des gardiens sont aussi sur le terrain et traitent avec les contrevenants, et ils ne font pas de cérémonies.