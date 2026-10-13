Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le journal « New York Times » a rapporté que l'Arabie saoudite est confrontée à des options limitées dans sa guerre contre les Yéménites. Mohammed ben Salman, prince héritier de ce pays, après les opérations lourdes menées contre l'Arabie saoudite au cours de la dernière décennie, fait face à des pressions croissantes pour parvenir à une solution concernant la guerre contre les Yéménites et arrêter les attaques de missiles et de drones des Yéménites.

Les analystes estiment que les Yéménites ont acquis plus de puissance depuis la précédente guerre dévastatrice déclenchée par l'Arabie saoudite contre ce pays. Ils ont mené trois attaques lourdes contre l'aéroport de Riyad ces derniers jours, faisant de nombreux morts et blessés. Les forces armées du Yémen ont ciblé les rêves ambitieux de Ben Salman de transformer l'Arabie saoudite en un centre mondial du travail et du tourisme.

Selon ce rapport, le conflit militaire avec les forces yéménites ne conduira pas à leur défaite, et une solution politique ne fonctionnera pas non plus, car le plafond des exigences du Yémen s'est élevé. Ils ont acquis plus de puissance après des conflits répétés avec des ennemis plus forts. Dans la guerre de l'Amérique contre le Yémen et dans son premier mois, au moins un milliard de dollars de munitions ont été utilisés.

Gregory Gause, analyste des affaires saoudiennes à l'institut de recherche de Washington, a souligné que les Saoudiens, pour mettre fin à cette situation, devraient chercher à mettre fin à la guerre de l'Amérique contre l'Iran.

Il a dit : Le point important est que les Saoudiens ont subi de lourds coups de la part des Yéménites dans le secteur des infrastructures, alors que les Yéménites ne perdent pas beaucoup. Cette situation dissuade quiconque cherche à investir en Arabie saoudite.