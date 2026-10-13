Nikzad avertit les pays de la région ; l'accompagnement des États-Unis ne crée pas de sécurité

Ali Nikzad, vice-président du Conseil consultatif islamique, dans un entretien, en soulignant que les pays de la région doivent faire face aux interventions des étrangers dans la région, a déclaré : nous cherchons certainement à la prospérité, à la tranquillité et au progrès des pays de la région.

Il a ajouté : avant la guerre aussi, il avait été annoncé aux pays de la région que si la terre, le ciel ou la mer de ces pays étaient utilisés pour attaquer l'Iran fort, ils recevraient une réponse fracassante.

Le vice-président du Conseil consultatif islamique, critiquant la mise à disposition des installations et des pouvoirs de certains pays de la région aux États-Unis et à d'autres étrangers, a précisé : la terre et les pouvoirs que ces pays ont mis à la disposition de l'arrogance, des États-Unis et d'autres pays ne leur ont apporté ni dignité, ni développement, ni autorité.

Nikzad, invitant les pays de la région et les voisins à renforcer les relations et la coopération avec la République islamique d'Iran, a déclaré : que ces pays viennent vers l'Iran, car la République islamique d'Iran leur veut du bien et du bon.

Il a poursuivi : les pays de la région doivent, avant de s'endetter davantage dans l'histoire devant la nation iranienne et leurs propres nations, revoir leur approche d'accompagnement des étrangers. La République islamique d'Iran souligne sa légitimité et son intégrité territoriale et, en même temps, souhaite que ses voisins vivent dans la sécurité, la prospérité et la tranquillité.

Le vice-président du Conseil consultatif islamique, en soulignant que l'Iran n'a jamais été l'initiateur d'une guerre, a déclaré : nous n'avons jamais commencé de guerre et n'avons attaqué aucun pays, mais nous n'acceptons pas que les pays de la région disent qu'ils n'ont pas le choix, alors qu'ils ont mis leur terre à la disposition des bases américaines.

Nikzad, évoquant l'attaque de l'ennemi contre l'école de Minab, a déclaré : nous n'acceptons pas qu'avec un manque total de vergogne, ils se lèvent des bases stationnées dans ces pays et ciblent l'école de Minab, où personne d'autre que des élèves n'était présent, non pas une fois, mais deux fois. Nous n'acceptons pas cela et un tel événement restera dans l'histoire de l'Iran, et nous n'oublierons pas quels pays ont accompagné les ennemis de l'Iran.