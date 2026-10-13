Le général de division Safavi : la gestion du détroit d'Ormuz est une obligation stratégique des forces armées iraniennes

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le général de division « Seyed Yahya Safavi », adjoint et conseiller suprême du commandant en chef, lors de la réunion scientifique et spécialisée « Exigences géographiques influant sur la stratégie de défense du détroit d'Ormuz », expliquant l'approche de la République islamique d'Iran, a déclaré : Le détroit d'Ormuz fait partie intégrante de nos eaux territoriales ; notre souveraineté et notre gestion de cette région ne sont pas une revendication politique, mais un droit juridique et géographique incontestable.

Le général de division Safavi a ajouté : L'Iran ne cherche pas à créer des tensions ; mais dans l'exercice de son droit de souveraineté, il est également puissant. Lorsque ce passage maritime devient un moyen de passage d'équipements militaires qui ciblent directement la sécurité nationale de l'Iran, la gestion et la limitation de la circulation ne sont pas seulement un droit, mais une obligation stratégique de nos forces armées.

Le détroit d'Ormuz ; une artère mondiale sans alternative

Il a rejeté l'hypothèse du déclin de l'importance du détroit d'Ormuz à la suite de la construction de pipelines ou de routes alternatives et a déclaré : Le détroit d'Ormuz, dans le réseau énergétique mondial, est un goulet d'étranglement stratégique, et malgré tous les efforts pour créer des routes parallèles, la dépendance du monde à ce passage est une dépendance structurelle.

Le conseiller suprême du commandant en chef a poursuivi : L'importance de ce détroit sur le marché volatil du monde d'aujourd'hui est même plus grande qu'auparavant ; car plus de 20 pour cent du flux mondial de pétrole et d'énergie tourne encore autour de ce goulet d'étranglement.

Le général de division Safavi, distinguant entre « fermeture du détroit » et « gestion du détroit », a rappelé : Notre stratégie principale est la gestion intelligente du détroit d'Ormuz face au blocus naval des Américains contre notre pays et notre cher peuple.