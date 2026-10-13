Bazrpash : toute la réputation de Trump est en train d'être détruite sous les yeux du monde

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Mehrdad Bazrpash, ministre des Routes et du Développement urbain du treizième gouvernement, a écrit dans l'espace virtuel : Toute la réputation que Trump pensait accumuler pour lui-même est en train d'être détruite sous les yeux du monde, il n'a triomphé ni dans la guerre ni dans la négociation.

Il a ajouté : Même la Russie et l'Ukraine, après l'annonce par Trump d'un cessez-le-feu énergétique, ont attaqué la centrale électrique et la raffinerie de l'autre.