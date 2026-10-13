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Bazrpash : toute la réputation de Trump est en train d'être détruite sous les yeux du monde

13 octobre 2026 - 11:53
Code d'info: 1877502
Source: ABNA
Bazrpash : toute la réputation de Trump est en train d'être détruite sous les yeux du monde

Le ministre des Routes et du Développement urbain du treizième gouvernement a écrit dans l'espace virtuel : Toute la réputation que Trump pensait accumuler pour lui-même est en train d'être détruite sous les yeux du monde ; il n'a triomphé ni dans la guerre ni dans la négociation.

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Mehrdad Bazrpash, ministre des Routes et du Développement urbain du treizième gouvernement, a écrit dans l'espace virtuel : Toute la réputation que Trump pensait accumuler pour lui-même est en train d'être détruite sous les yeux du monde, il n'a triomphé ni dans la guerre ni dans la négociation.

Il a ajouté : Même la Russie et l'Ukraine, après l'annonce par Trump d'un cessez-le-feu énergétique, ont attaqué la centrale électrique et la raffinerie de l'autre.

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