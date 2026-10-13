Le général de division Vahidi : aucune puissance extra-régionale n'a le droit d'intervenir dans le détroit d'Ormuz

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le général de division Ahmad Vahidi, commandant en chef des Gardiens de la Révolution islamique, après avoir publié cette image sur son compte dans l'un des réseaux sociaux, a écrit : Aucune puissance extra-régionale n'a le droit de menacer, d'être présente avec des intentions hégémoniques ou d'intervenir dans le détroit d'Ormuz et le golfe Persique.