Gharib-Abadi : l'Iran accueille favorablement la diplomatie

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Kazem Gharib-Abadi, vice-ministre des Affaires juridiques et internationales du ministère des Affaires étrangères de notre pays, dans un entretien avec la chaîne Al-Arabi, a ajouté : Téhéran finalise sa réponse aux remarques et points de vue de la partie américaine concernant le plan présenté par l'Iran à New York.

Soulignant que l'Iran annoncera son opinion après consultation par l'intermédiaire de médiateurs, il a déclaré : Téhéran reste prêt pour la diplomatie à condition que les contenus proposés soient réels.

Gharib-Abadi a précisé : l'Iran a toujours accueilli favorablement la diplomatie et, dans ce domaine ainsi que dans celui du dialogue, n'a fait preuve d'aucune négligence envers aucune partie.

Il a déclaré : la préparation de l'Iran à se défendre et à combattre n'est pas inférieure à la préparation du pays à négocier.

Le vice-ministre des Affaires juridiques et internationales du ministère des Affaires étrangères a déclaré : la poursuite de la participation aux pourparlers témoigne de la souplesse politique et de l'engagement de Téhéran envers le processus diplomatique, et les États-Unis doivent également revenir à l'exécution de leurs obligations.

Gharib-Abadi, poursuivant en soulignant que Téhéran n'a violé aucune de ses obligations, a ajouté : Washington n'a pas respecté ses obligations au titre du mémorandum d'entente d'Islamabad et doit prendre des mesures compensatoires à cet égard.

Il a précisé : tant que la partie américaine a complètement violé toutes ses obligations, il ne faut pas s'attendre à ce que l'Iran fasse preuve de plus de souplesse à cet égard.