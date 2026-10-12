La réponse de l'Amérique à nos conditions n'est pas suffisante ; Trump est contraint à la contrebande à Hormuz

Selon l'agence de presse Abna, le général de division Mohsen Rezaï a écrit sur sa page personnelle : L'Amérique a accepté certaines des sept conditions de l'Iran, mais nous considérons la réponse de ce pays comme insuffisante.

Il a souligné : La diplomatie de l'Iran a changé, et nous ne reviendrons plus à la situation précédente.

Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale a également écrit dans un autre message : Trump, qui avec l'illusion de conquérir l'Iran a déclenché l'une des guerres les plus stupides de l'histoire de l'humanité, trompé par Netanyahou, s'est maintenant, après l'échec de la flotte américaine à ouvrir le détroit d'Ormuz, tourné vers la contrebande. L'armée américaine n'avait jamais connu une telle détresse auparavant !