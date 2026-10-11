L'ordre international s'effondre lorsque le recours à la force est normalisé

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, Ismail Baghai, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, sur son compte dans l'un des réseaux sociaux, en réaction aux nouvelles sanctions américaines contre la Cour pénale internationale et aux menaces de la démanteler, a écrit : Marco Rubio a menacé que si les alliés de l'Amérique ne maîtrisent pas la Cour pénale internationale, Washington la démontera « brique par brique ».

Il a ajouté : rappelez-vous les années 1930 : l'ordre international ne s'effondre pas seulement à cause de l'agression, mais aussi lorsque le recours à la force est normalisé et que le monde garde le silence à ce sujet.

Baghai a poursuivi : il faut demander à l'Europe : se tenir aux côtés d'un allié signifie-t-il défendre le droit international et l'ordre normatif-institutionnel d'après la Seconde Guerre mondiale, ou l'accompagner dans leur démantèlement ?!

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a noté : si la loi et la justice sont sacrifiées pour satisfaire un allié agressif et tyrannique, alors parler des droits de l'homme et d'un ordre international fondé sur des règles ne sera rien d'autre qu'un slogan creux.