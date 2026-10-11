Selon le rapport de l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, a écrit sur les réseaux sociaux : des sénateurs américains demandent à sortir du gouffre des défaites catastrophiques !

Il a ajouté : Netanyahou est un criminel de guerre recherché dont les mains sont souillées par le sang des Arabes, des Américains et des Iraniens. Pour échapper à la justice, il ne accorde aucune valeur à son propre peuple.

Araghchi a déclaré : Tel un joueur ruiné, il tente désespérément de se sauver en sacrifiant le plus possible de vies et de biens des Américains. Même les sénateurs américains cherchent un moyen de sortir.