Baqerzadé : Le peuple iranien ne renoncera pas à son avenir

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, Ali Asghar Baqerzadé, lors de la réunion des jeunes représentants de l'Union interparlementaire mondiale (IPU) qui se tient à Arusha, en Tanzanie, a souligné que les jeunes façonnent l'avenir du monde et a déclaré : Aujourd'hui, je parle au nom d'une génération qui veut vivre, apprendre, faire du sport, fonder une famille et construire un avenir meilleur

Le représentant du peuple de Babolsar et Fereydunkenar au Conseil consultatif islamique, affirmant que l'une des bases les plus importantes d'une bonne gouvernance est d'écouter la voix du peuple, a ajouté : Aujourd'hui, lors de cette réunion, je suis la voix de la jeunesse iranienne et je soulève ses questions concernant les droits de l'homme, la sécurité, le développement et l'avenir de la jeune génération

Baqerzadé, évoquant les attaques des États-Unis et du régime sioniste contre des centres civils en Iran, a déclaré : Lorsque les hôpitaux, les centres de secours et le Croissant-Rouge, les universités et les infrastructures vitales du pays sont attaqués et que les gens font face à des sanctions sur les médicaments et les équipements médicaux, la question se pose : où est la place des droits de l'homme

Il a poursuivi : Comment peut-on parler de l'autonomisation des sociétés alors que les infrastructures appartenant au peuple et à l'avenir des jeunes sont ciblées ? Comment peut-on parler d'égalité des chances pour les jeunes lorsque l'espoir d'un patient de continuer à vivre est menacé, que l'avenir de la science et du savoir d'une génération est compromis et que le droit d'une nation au développement et au progrès est menacé

Le jeune représentant de l'Iran lors de cette réunion, posant la question « Est-ce vraiment le monde que nous allons construire pour la prochaine génération ? », a souligné la nécessité pour la communauté internationale de prêter attention aux conséquences humanitaires et de développement des attaques contre les infrastructures civiles

Baqerzadé, poursuivant sa critique des actions des États-Unis et du régime sioniste, a déclaré : Ces attaques ne peuvent pas être simplement qualifiées d'erreur de calcul ou d'erreur humaine. Selon ses dires, les rapports d'établissement des faits ont également montré que ces actions étaient intentionnelles et ciblées et visaient la sécurité, la dignité humaine, le droit à la vie du peuple iranien et le chemin du développement et du progrès du pays