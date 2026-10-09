Général de division Izadi : Nous sommes pleinement prêts à défendre le détroit d'Ormuz

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA, le général de division Mostafa Izadi, commandant adjoint en chef du Corps des Gardiens de la révolution islamique, soulignant la préparation des unités des Gardiens de la révolution islamique dans la région du Golfe persique et du détroit d'Ormuz, a déclaré : Les forces armées de la République islamique d'Iran, avec leur préparation au combat et leurs capacités opérationnelles, poursuivent la mission de garde et de défense de cette région stratégique.

Il a ajouté : Les combattants de la base « Madinatun-Nour » sont les enfants de cette terre, et dans les unités de combat qui sont l'héritage de l'époque de la défense sacrée et des efforts de martyrs comme le martyr Soleimani, le martyr Kharrazi et le martyr Bakri, avec des commandants volontaires et des combattants préparés, ils sont prêts à défendre cette région stratégique.

Le général de division Mostafa Izadi a déclaré : Ces combattants, avec une volonté d'acier, de solides plans opérationnels et l'utilisation de tactiques et techniques avancées, se sont préparés à la défense décisive de cette région contre l'ennemi.

Le commandant adjoint en chef du Corps des Gardiens de la révolution islamique a déclaré : Le détroit d'Ormuz appartient à la nation iranienne, et les enfants de cette terre dans les forces terrestres, les forces navales et les forces aérospatiales des Gardiens de la révolution, aux côtés de leurs frères dans l'armée de la République islamique d'Iran, comme une seule main, assument la tâche de garde et de défense de cette région.

Il a poursuivi : Les visites effectuées dans ces régions montrent que les mêmes enfants des combattants de l'époque de la défense sacrée qui ont résisté aux puissances mondiales et ont remporté une grande victoire pour la nation iranienne, continuent aujourd'hui le même chemin.

Le général de division Izadi, soulignant la préparation des combattants dans la région, a déclaré : Le détroit d'Ormuz est aujourd'hui en la possession et sous le contrôle des combattants de l'islam, et les mesures défensives et les préparations au combat dans cette région deviennent de jour en jour plus étendues et plus fortes.