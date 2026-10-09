Eslami : Nous n'abandonnons pas l'enrichissement ; nous ne livrerons pas l'uranium

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA, Mohammad Eslami, chef de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran, ce soir, en marge de la cérémonie commémorative de la mère du chef de l'Organisation du plan et du budget, a déclaré : L'enrichissement fait partie intégrante du processus nucléaire, et nous ne l'abandonnerons en aucun cas. Est-il possible que vous n'ayez pas le point de départ du processus, puis que vous prétendiez avoir une industrie nucléaire ? L'industrie nucléaire est le moteur de la science et de la technologie.

Il a poursuivi : Les Américains eux-mêmes et ce même président actuel, dans le document de développement national, de sécurité nationale et de défense nationale de leur pays, ont placé la technologie nucléaire en priorité du développement, et tous les pays poursuivent leur programme nucléaire de manière accélérée.

Le chef de l'Organisation de l'énergie atomique a précisé : Ce sont des tromperies et des mensonges. Ce qui est certain, c'est le progrès d'une nation ; la nation iranienne n'est pas une nation en retard, c'est une nation de premier rang et une nation talentueuse.

Eslami a dit : L'Iran est un pays à fort potentiel. Le droit au progrès et aux frontières du savoir est le droit de la nation iranienne, et nous ne reculerons pas.

Le chef de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran a en outre souligné : Nous ne livrerons pas l'uranium ; il n'y a pas de telles nouvelles.